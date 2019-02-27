Розыгрыш книги Александра Якушева «Всё начистоту. О хоккее и не только»

«Чемпионат» запустил в «Телеграме» розыгрыш книги двукратного чемпиона Олимпийских игр Александра Якушева «Всё начистоту. О хоккее и не только».

Участникам необходимо подписаться на телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки. Победители будут определены 1 марта в 15:15 мск.

Кубок Гагарина в самом разгаре! ХК «Спартак» преподнёс сенсацию и обыграл СКА в Петербурге. В связи с этим мы решили разыграть книгу бывшего игрока хоккейного «Спартака», двукратного чемпиона Олимпийских игр и семикратного чемпиона мира Александра Якушева «Всё начистоту. О хоккее и не только».