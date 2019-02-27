Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Йокерит» — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Департамент судейства разъяснил спорный гол в матче «Металлург» — «Салават»

Департамент судейства разъяснил спорный гол в матче «Металлург» — «Салават»
Хоккей / КХЛ

Департамент судейства разъяснил спорный момент, который возник в матче «Металлург» — «Салават» (1:4).

«На 53-й минуте второго матча первого раунда плей-офф между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым» в ходе видеопросмотра после броска Михала Булиржа было определено, что шайба полностью пересекла линию ворот», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Уфимская команда забросила две шайбы в ворота Василия Кошечкина. Сначала результативным броском отметился Линус Умарк, затем — Максим Майоров. Во втором периоде преимущество «Салавата» укрепил Теэму Хартикайнен, после чего тренерский штаб «Магнитки» принял решение заменить Кошечкина на Артёма Загидулина. На 38-й минуте подопечные Николая Цулыгина реализовали большинство стараниями Йоонаса Кемппайнена. Команда Йозефа Яндача сумела отыграть один гол в третьем периоде усилиями Михала Булиржа, реализовавшего большинство.

Мозякин чернее тучи. «Салават» закрыл звёзд «Магнитки» и раскусил Кошечкина
Уфимцы не сломались после обидного поражения в овертайме и забрали у Магнитогорска преимущество своей площадки.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент