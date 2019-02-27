Мозякин чернее тучи. «Салават» закрыл звёзд «Магнитки» и раскусил Кошечкина

Первая игра серии между «Магниткой» и «Салаватом Юлаевым» оставила двоякое впечатление. С одной стороны, мы увидели абсолютную равную борьбу двух сильных команд, но с другой – встреча получилась вязкой, тягучей и малоинтересной для непредвзятых болельщиков. Уфимские звёзды смогли нарисовать только одну чудесную комбинацию, а лидеры «Магнитки» во главе с Сергеем Мозякиным хоть и проявляли активность в большинстве, но отличиться в протоколе не смогли. Главными героями первой игры стали голкиперы, вот только нервы оказались крепче у многоопытного Василия Кошечкина. Юха Метсола же ошибся в овертайме, и благодаря этому «Магнитка» повела в серии.

Метсола пока не Кошечкин. После сейва года он дрогнул в овертайме «Салават» сыграл с «Магниткой» на равных, но уступил из-за ошибки голкипера в конце второго овертайма.

Йозеф Яндач и Николай Цулыгин, не сговариваясь, на послематчевой пресс-конференции отметили боевой и нервный характер стартовой игры серии, а хоккейные эксперты заявили «Чемпионату», что и в дальнейших поединках этой серии не стоит ждать обилия голов. Что ж, в настоящем плей-офф не до эстетики, и противостояние Магнитогорска и Уфы обещало стать самым упорным в первом раунде кубка Гагарина.

Когда обнародовали составы команд на второй матч серии, стало понятно, что Яндач вновь собирался обхитрить соперника. Чешский наставник опять развёл на бумаге Денниса Расмусенна, Яна Булиржа и Ииро Пакаринена, но уже на первую смену поединка магнитогорские швед, чех и финн вышли вместе. Думается, в «Салавате» на эти уловки уже не клюнут. А вот заявка уфимцев преподнесла сюрприз: вне игры остался Филип Ларсен, вместо него в состав попал Алексей Семёнов. Уже после матча Николай Цулыгин объяснил, что эта рокировка связана с повреждением у датчанина.

Провал первого звена «Магнитки»

Ещё в первом матче серии показалось, что «Магнитка» действовала активнее уфимцев, но, что называется, без огонька. Того урагана, который, например, предложил «Ак Барсу» «Авангард», в Магнитогорске и близко не было. «Металлург» действовал излишне академично, уральцам не хватало эмоций, чтобы воплотить своё преимущество в победный результат уже в основное время. Перед второй игрой серии со своей командой встретился главный человек в магнитогорском хоккее Виктор Рашников, но, похоже, и он не смог вызвать в «сталеварах» необходимые чувства.

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В первую очередь эти претензии относятся к ударному звену «Металлурга» во главе с Сергеем Мозякиным. В первом матче серии капитан уральцев нанёс всего два броска по воротам, а его партнёр Николай Кулёмин и вовсе ни разу не угрожал владениям Юхи Метсолы. В начале второго поединка лидеры уральцев попытались взять игру под свой контроль, но вновь действовали вяло и скучно, да и к тому же совершенно провалились в обороне. Сначала «мозякинцы» не смогли сдержать ведущую тройку «Салавата», те осадили ворота Кошечкина и Линус Умарк расторопно сыграл на добивании. Немного погодя уфимцы забросили и вторую шайбу, поймав «Металлург» на пересменке. На скамейку запасных как раз бежали форварды первого звена хозяев, а вышедшие партнёры не успели накрыть передачу Дмитрия Кугрышева на Максима Майорова, который расстрелял пустой угол ворот.

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У Мозякина и Ко никак не получалось забить, хотя они проводили на льду львиную долю времени, но вместо долгожданной шайбы в ворота Метсолы, лидеры «Магнитки» вновь пропустили. Уже во втором периоде после отскока в средней зоне от конька Кулёмина Теэму Хартикайнен убежал к воротам Кошечкина и в третий раз в матче пробил голкипера уральцев. Василий явно не выручил в этом эпизоде и уступил место Артёму Загидуллину, который получил шанс дебютировать в плей-офф.

Отметим, что вместе с форвардами первого звена отвратительный матч провёл и защитник «Магнитки» Максим Матушкин. Он допустил две результативные ошибки (голы Умарка и Майорова), а также несколько раз грубо обрезался, и лишь лояльность форвардов «Салавата» не добавила Матушкину дополнительных минусов в статистику.

Рылов выключил из серии Бурдасова?

Игра у магнитогорцев явно не получалась, а в попытках взбодриться уральцы явно переусердствовали. При счёте 0:2 очень грязно против Антона Бурдасова сыграл Яков Рылов, встретивший форварда уфимцев коленом в колено. Рылов получил пятиминутный штраф и удаление до конца игры, а Бурдасов больше не появлялся на площадке. Антон пока не слишком заметен в этой серии, но всё равно эта потеря может оказаться для уфимцев очень чувствительной.

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Это удаление уфимцы реализовать не смогли, так же, как и последовавший за ним штраф Пакаринена за грубость, но «Металлург» продолжал предоставлять «Салавату» шансы в большинстве. Наказание последовало уже во втором периоде. Хартикайнен и Кемппайнен разыграли очередную умопомрачительную «двоечку», и центрфорвард «Салавата» отправил четвёртую шайбу в ворота «Магнитки», быстро распечатав только вышедшего на лёд Загидуллина.

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«Салават» стал фаворитом серии?

Третий период этой встречи превратился формальность, а шайба Михала Булиржа лишь подсластила пилюлю магнитогорцам. «Салават» в обеих гостевых играх смотрелся очень достойно, надёжно сыграл в обороне и сумел закрыть звено Мозякина. В атаке же уфимцы уже во втором матче серии сумели пробить стену под названием Василий Кошечкин. Подопечные Николая Цулыгина продемонстрировали неплохой запас прочности, а вот магнитогорцам явно не хватило эмоций. Счёт в серии стал 1:1, «Салават» получил преимущество домашней площадки, и теперь именно уфимцы становятся фаворитами этой серии, несмотря на все расклады перед плей-офф. Йозефу Яндачу нужно срочно что-то придумывать.