Зубов — о матч-штрафе О’Делла: не видел повтора, а со спины был удар в тело

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал результат второго матча серии с «Локомотивом» (0:3).



«Понравился первый период, несмотря на то, что пропустили быстрый гол. Играли в тот хоккей, который планировали, но вратарь соперника сыграл надёжно, в этом и была разница по всей игре. В третьем периоде начали играть немного агрессивней. Серия едет в Сочи, будем готовиться, делать поправки.



Удар в голову от О'Делла — это безысходность? Я не видел повтора, а со спины был удар в тело, но судьи решили, что был удар в голову», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Локомотив» повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-0, в первом матче подопечные Дмитрия Квартальнова обыграли соперника — 4:3 ОТ. Третья игра пройдёт в Сочи 1 марта.