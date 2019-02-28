«Анахайм» — «Чикаго»: Анисимов забил в меньшинстве с передачи Кроуфорда

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимает «Чикаго Блэкхоукс» (2:2, после второго периода).

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

Вторую шайбу команды Джереми Коллитона забросил Артём Анисимов. Российский форвард отличился в меньшинстве, воспользовавшись передачей вратаря «ястребов» Кори Кроуфорда.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Для 30-летнего воспитанника ярославского хоккея этот гол стал 11-м сезоне. Анисимов набрал 29 (11+18) очков в 60 матчах регулярного сезона. Всего за карьеру в НХЛ на счету Артёма 159 заброшенных шайб и 180 голевых передач в 685 играх.

В составе «Анахайма» отличились Девин Шор и Картер Рауни. Ещё одну шайбу «Чикаго» забросил Алекс Дебринкет.