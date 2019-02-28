Выложи фото с бородой и выиграй поездку на чемпионат мира по хоккею—2019

Известный блогер, экс-футболист Евгений Савин запустил флешмоб, победитель которого может выиграть поездку на чемпионат мира по хоккею—2019. Для этого необходимо выложить фото с бородой и поставить нужные хештеги.



«Моя первая пятёрка для чемпионата мира по хоккею уже готова! Выкладывайте свои фото с бородой (если бороды нет — можно скачать на hockey.promo), ставьте хештеги #брутальныйхоккей и #хочувСловакию, поддерживайте наших парней и участвуйте во всероссийском флешмобе — автор самой классной фотки в мае полетит в Словакию. Бро Андрей Педан, ты туда полетишь и так, но бороду на фарт можно начать отращивать уже сейчас», — написал Савин в своём «инстаграме».

Посмотреть фото также можно в «инстаграме» Евгения Савина.