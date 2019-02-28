«Барыс» — «Торпедо»: Карлссон пропустил три шайбы и был заменён

На старте второго периода матча астанинского «Барыса» и нижегородского «Торпедо» команда хозяев решила произвести замену вратаря. После третьего пропущенного гола место в воротах «Барыса» покинул Хенрик Карлссон, заменённый на Доминика Граховину.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Соперники вышли на лёд в следующих составах:



«Барыс»:



Карлссон (Граховина);

Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;

Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;

Блэкер — Полохов, Михайлис — Бойд — Шевченко;

Гренц, Семёнов, Асетов — Сагадеев — Акользин.



«Торпедо»:



Браст (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Паршин — Галузин — Жафяров;

Назаревич — Хольм, Варнаков — Миле — Кейлоф;

Аляев — Волченков, Саболич — Сёмин — Шенфельд;

Родионычев, Макаренко — Ураков — Ильин, Веряев.