«Барыс» — «Торпедо»: Карлссон пропустил три шайбы и был заменён

На старте второго периода матча астанинского «Барыса» и нижегородского «Торпедо» команда хозяев решила произвести замену вратаря. После третьего пропущенного гола место в воротах «Барыса» покинул Хенрик Карлссон, заменённый на Доминика Граховину.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Соперники вышли на лёд в следующих составах:
«Барыс»:
Карлссон (Граховина);
Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;
Блэкер — Полохов, Михайлис — Бойд — Шевченко;
Гренц, Семёнов, Асетов — Сагадеев — Акользин.
«Торпедо»:
Браст (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Паршин — Галузин — Жафяров;
Назаревич — Хольм, Варнаков — Миле — Кейлоф;
Аляев — Волченков, Саболич — Сёмин — Шенфельд;
Родионычев, Макаренко — Ураков — Ильин, Веряев.