Диц: в плей-офф не избежать ошибок, но за них дорого платишь

Защитник астанинского «Барыса» Даррен Диц поделился впечатлениями от выигранного матча с «Торпедо» (5:4 ОТ).



«Вы знаете, это хоккей плей-офф, где ошибок не избежать, но за них всегда дорого платишь. Как мы сегодня, пропустив четыре шайбы подряд. Но самое главное в таком случае — как ты с этим справишься, сдашься ли ты, тут главная проверка. Мы не сдались, показали характер и в итоге выиграли матч, и уже не важно как. В итоге получилась крутая игра с такой красивой победой, думаю все, кто за нас болел сегодня, счастливы втройне. Горжусь проделанной командной работой, но опять же, это всего вторая игра, и с каждым матчем становится сложнее и сложнее. Был ли сегодня какой-то ключевой или поворотный момент в игре? Не сказал бы, главное, что помогло победить сегодня — мы не сдавались и верили в себя», — цитирует Дица официальный сайт КХЛ.