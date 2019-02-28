СКА — «Спартак»: хозяева провели в атаке почти 16 минут, «Спартак» — 6,5 минуты

В Санкт-Петербурге местный СКА потерпел поражение от московского «Спартака», игра завершилась со счётом 2:3. Общий счёт в серии стал 0-2, следующие два матча пройдут в Москве.



«Армейский» клуб потерпел поражение, несмотря на серьёзное преимущество в статистике. СКА нанёс 34 броска в створ ворот и провёл в зоне атаки почти 16 минут, у «Спартака» — 18 бросков и только шесть с половиной минут в атаке. «Армейцы» выиграли 45 вбрасываний, красно-белые — 14.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, в следующие 20 минут хоккеисты Ильи Воробьёва сумели отличиться дважды — точные броски на свой счёт записали Роман Рукавишников и Александр Барабанов. На 46-й минуте «Спартак» сократил отставание в счёте благодаря заброшенной шайбе защитника Дмитрия Калинина. На 57-й минуте Илья Талалуев восстановил равновесие на табло. За пять секунд до конца третьего периода «Спартак» вырвал победу — решающий гол забил Мартиньш Карсумс.

СКА снова проиграл «Спартаку» дома, счёт в серии — 0-2