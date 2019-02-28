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СКА снова проиграл «Спартаку» дома, счёт в серии — 0-2

СКА снова проиграл «Спартаку» дома, счёт в серии — 0-2
Хоккей / КХЛ

В Санкт-Петербурге местный СКА потерпел поражение от московского «Спартака», игра завершилась со счётом 2:3. Общий счёт в серии стал 0-2, следующие два матча пройдут в Москве.

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Первый период прошёл без заброшенных шайб, в следующие 20 минут хоккеисты Ильи Воробьёва сумели отличиться дважды — точные броски на свой счёт записали Роман Рукавишников и Александр Барабанов. На 46-й минуте «Спартак» сократил отставание в счёте благодаря заброшенной шайбе защитника Дмитрия Калинина. На 57-й минуте Илья Талалуев восстановил равновесие на табло. За пять секунд до конца третьего периода «Спартак» вырвал победу — решающий гол забил Мартиньш Карсумс.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
28 февраля 2019, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2 : 3
0:0, 2:0, 0:3
Спартак
Москва
1:0 – Рукавишников (Рундблад, Плотников) – 26:05 (5x5), 2:0 – Барабанов (Дацюк) – 30:52 (5x4), 2:1 – Калинин (Дыбленко, Ганзл) – 45:53 (5x5), 2:2 – Талалуев (Вишневский, Хохлачёв) – 56:52 (5x4), 2:3 – Карсумс (Даугавиньш, Зубов) – 59:55 (5x5)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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