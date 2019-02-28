СКА снова проиграл «Спартаку» дома, счёт в серии — 0-2

В Санкт-Петербурге местный СКА потерпел поражение от московского «Спартака», игра завершилась со счётом 2:3. Общий счёт в серии стал 0-2, следующие два матча пройдут в Москве.



Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги



Первый период прошёл без заброшенных шайб, в следующие 20 минут хоккеисты Ильи Воробьёва сумели отличиться дважды — точные броски на свой счёт записали Роман Рукавишников и Александр Барабанов. На 46-й минуте «Спартак» сократил отставание в счёте благодаря заброшенной шайбе защитника Дмитрия Калинина. На 57-й минуте Илья Талалуев восстановил равновесие на табло. За пять секунд до конца третьего периода «Спартак» вырвал победу — решающий гол забил Мартиньш Карсумс.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.