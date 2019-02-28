Уланов: игра длится все 60 минут, «Спартак» дотерпел до конца

Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвёл итоги выигранной встречи со СКА (3:2, 2-0 в серии).



«Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу. Как и было сказано перед серией, игра длится 60 минут. Во втором периоде нам полностью повязали руки, у нас было два броска за период, мало что сделали. Юлиус в первых нескольких сменах нас выручил. Дотерпели до конца, практически все возможности и голевые моменты мы использовали, за исключением момента, когда Карсумс убежал в меньшинстве. Интересная игра, серия продолжается.



Прекрасно понимали, что СКА выйдет играть активно, будет заводить шайбу к нам в зону, будет много бросков и борьбы под воротами. Были моменты, они могли открыть счёт в первом периоде. Выстояли, потом игра выровнялась.



Нам не дали возможности играть в атаке с первого периода, СКА пошёл активно, нам надо было сдерживать их натиск. Второй период провалили, играли в меньшинстве, пропустили за секунду до выхода пятого игрока на поле. Ребята не опустили руки и играли все 60 минут», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА трясёт, враги потирают руки! В КХЛ близится сенсация десятилетия «Спартак» отыгрался с 0:2 и вырвал вторую победу в серии за пять секунд до сирены.