СКА трясёт, враги потирают руки! В КХЛ близится сенсация десятилетия

«Спартак» отыгрался с 0:2 и вырвал вторую победу в серии за пять секунд до сирены.

Первый раунд плеф-офф для СКА давно стал формальностью, это-то и сыграло с «армейцами» злую шутку в первом матче серии. Им не хватало эмоций и желания, а «Спартак» выложился на 200%, реализовал свои моменты и был вознаграждён первой сухой победой в Петербурге за время выступления в КХЛ.

«Вялая игра «армейцев» меня поразила, я первый раз такой СКА видел», — удивлялся после игры легенда красно-белых Александр Кожевников. «Спартак» слабо провёл заключительную серию, и, возможно, набросил марлевую повязку на глаза «армейцев», — говорил заслуженный тренер России Владимир Плющев. Но в целом эксперты сошлись во мнении, что первая осечка – лишь досадная оплошность, которую петербуржцы ни за что не повторят.

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На второй матч в заявке «Спартака» появился второй бомбардир команды в регулярном сезоне Каспарс Даугавиньш, который последний раз играл две недели назад, как раз в Петербурге (СКА тогда выиграл 2:0). Он заменил Черных в центре третьего звена, в остальном же тренерский штаб гостей следовал принципу «победный состав не меняют».

Тренерский штаб СКА перетасовал пары обороны, оставив в неприкосновенности лишь первую пару Гаврикова и Херсли. Вместо Олега Ли в четвёртом звене появился Михаил Мальцев, для которого эта игра стала дебютной в плей-офф КХЛ. Причём 20-летний центр оттеснил на край опытного Каблукова. Ещё одно интересное изменение – Максим Карпов переведён в первую тройку. В регулярке он неплохо дополнял Дацюка с Плотниковым.

Если позавчера казалось, что СКА банально не настроился, то сегодня с настроем был явный перебор. «Армейцы» давили – Херсли при первой возможности расчехлял свою пушку, все бросали с любых углов, пытались затолкать шайбу с мясом, но Гудачек был стеной, а полевые «Спартака» героически пластались под броски.

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Невзрачное начало и нелогичный гол

«Спартак» по традиции первые минуты провёл без бросков, да и после создавал опасные моменты исключительно в большинстве, но удалялись хозяева много. Кажется, эмоции игроки СКА направили не туда, куда нужно. В какой-то момент Прохоркин оставил «армейцев» втроём против пятерых, и в этом формате «Спартак» имел лучший момент, но не смог его завершить.

Неожиданным героем СКА стал защитник Роман Рукавишников, который не забивал более двух лет – с 25 февраля 2017 года. Его бросок оказался точным, а на пятаке помеху Гудачеку создавал Плотников.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Когда-то это должно было случиться. Поразительно, как из-за одной шайбы у команды иногда вырастают крылья. Это случилось со СКА, гора упала с плеч и следующее удаление «Спартака» — четвёртое в этом матче и седьмое в серии — они реализовали.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

В концовке периода Карсумс прямо со вбрасывания убегал в меньшинстве на рандеву с Шестёркиным, но Игорь не дрогнул. Кроме прорыва 15-го номера, «Спартаку» больше нечем было похвастаться. 17-2 по броскам и тотальное преимущество СКА во втором периоде.

Камбэк

СКА и сегодня играл неосторожно, периодически терял шайбу в средней зоне, запутывался в своей зоне в большинстве (и чуть не пропустил, когда Херсли едва не выбросил шайбу в свои ворота), удалялся, ошибался в защите. После такой ошибки забил опытнейший Дмитрий Калинин – капитан «Спартака», который несколько лет назад выиграл с «армейцами» Кубок Гагарина.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Спартак» взбодрился, и когда Прохоркин за четыре минуты до сирены схватил две минуты, вышел на реализацию большинства заряженным. В это сложно поверить, но «Спартак» забил и сравнял счёт. Зрители на трибунах, да и все остальные уже начали готовиться к овертайму, включая игроков СКА. Потому что красно-белые забили менее, чем за шесть секунд до сирены.

Это невероятно! «Спартак» творит историю и дарит ту самую интригу на Западе! Команда с седьмым посевом ведёт 2-0 в первом раунде с фаворитом. Мы уже начали забывать, что такое возможно.

