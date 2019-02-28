Нестеров: в последний раз четыре очка набирал только в детстве

Защитник ЦСКА Никита Нестеров подвёл итоги выигранного матча с «Витязем» (6:2, 2-0 в серии).



«Много забили, но пропустили сегодня два гола – надо лучше играть в обороне. Четыре очка в последний раз только в детстве набирал. Ребята хорошо бросают, моим делом было только отдать им шайбу. Моя заброшенная шайба? Везение.



Мы просто работаем, закрываем вратаря. Стараемся выкладываться каждый период на максимуме, но не всё пока удается. «Витязь» хорошая команда, серия продолжается, ещё ничего не кончено. Всё только начинается», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Счёт открыла команда гостей — на 19-й минуте Павел Чернов поразил ворота Ильи Сорокина. Московский клуб не растерялся и ударно провёл второй период, забив сразу четыре гола, — авторами точных бросков стали Михаил Григоренко, Константин Окулов, Никита Нестеров и Михаил Науменков. На 43-й минуте Григоренко оформил дубль. На 47-й минуте отставание «Витязя» сократил записавший в актив гол Борна Рендулич. На 53-й минуте Алексей Марченко установил окончательный счёт.

