Науменков: ЦСКА горел 0:1, всё могло непонятно как сложиться

Защитник ЦСКА Михаил Науменков поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча плей-офф с подольским «Витязем» (6:2, 2-0 в серии).



«Первый период ЦСКА провёл не так, как просил тренерский штаб. После этого в раздевалке поговорили, что надо улучшить, что надо изменить. Это принесло плоды. Нас просят начинать играть агрессивно, сегодня этого не было.



Мой гол? Ребята хорошо закрыли вратаря, я бросил, закрыв глаза, попал хорошо. Капризов закрывал вратаря.

В плей-офф нет такого, что кто-то сильнее, кто-то слабее. Это совсем другие игры. Вы сами видели, что в первом периоде мы горели 0:1, всё могло непонятно как сложиться, если бы не начали работать», — передаёт слова Науменкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.