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Панарин в каждом из четырёх сезонов в НХЛ забивал не менее 25 голов

Панарин в каждом из четырёх сезонов в НХЛ забивал не менее 25 голов
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Филадельфию Флайерз». После второго периода счёт ничейный — 2:2.

На 28-й минуте отличился российский форвард «жакетов» Артемий Панарин, сравнявший счёт. Ассистентами выступили Зак Веренски и Пьер-Люк Дюбуа.

Видео гола Панарина можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В нынешнем сезоне 27-летний россиянин проводит 60-й матч в регулярном чемпионате. На его счету 25 результативных бросков и 45 голевых передачи при показателе полезности «+13» и 14 минутах штрафного времени.

Панарин в каждом из четырёх сезонов забивал не менее 25 голов. Его лучший показатель — 31 шайба в сезоне 2-16/17.

«Коламбус» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка. «Жакеты» проиграли три последних матча из пяти.

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