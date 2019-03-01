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«Айлендерс» разгромили «Торонто», забросив 6 шайб, у Зайцева – «-1»

«Айлендерс» разгромили «Торонто», забросив 6 шайб, у Зайцева – «-1»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» дома разгромил «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:1.

В составе победителей дубль оформил Кейси Сизикас, по голу на счету Антони Бовиллье, Андерса Ли, Валттери Фильппулы и Брока Нельсона. У «Торонто» отличился Зак Хайман, ещё одна его шайба не была засчитана.

На счету российского защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «-1» и силовой приём за 18.13 на льду (1.09 – в меньшинстве). Игорь Ожиганов участия в матче не принимал.

«Айлендерс» одержали вторую победу в трёх матчах и закрепились на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 81 очко. «Торонто» (82) – третий. Канадский клуб уступил впервые за четыре встречи.

В Тавареса бросили свитер «Айлендерс» после окончания разминки
НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2019, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
6 : 1
1:1, 3:0, 2:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Хайман (Марнер, Хейнси) – 13:33 (5x5), 1:1 – Бовиллье (Бейли, Барзал) – 16:16 (5x5), 2:1 – Ли (Нельсон, Эберле) – 24:49 (5x5), 3:1 – Сизикас (Клаттербак) – 33:40 (4x5), 4:1 – Фильппула (Лэдд, Комаров) – 39:00 (5x5), 5:1 – Сизикас (Ледди, Клаттербак) – 40:33 (5x5), 6:1 – Нельсон (Эберле, Пулок) – 48:41 (5x5)
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