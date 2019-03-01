«Эдмонтон» нанёс «Оттаве» шестое поражения кряду

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Оттаву Сенаторз» — 4:2.

Счёт на 14-й минуте открыл форвард хозяев Крис Тирни. По ходу второго игрового отрезка «нефтяники» не только отыгрались, но и вырвались вперёд, отличились Коннор Макдэвид и Сэм Ганье. На старте третьего периода Колби Кейв увеличил преимущество «Эдмонтона», но вскоре одну шайбу отыграл Марк Боровецки. Точку в матче поставил Зак Кассиан, поразивший пустые ворота.

«Эдмонтон» победил впервые за три матча и остался на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко. «Сенаторы» потерпели шестое поражение кряду. «Оттава» с 49 баллами – худшая команда Национальной хоккейной лиги.