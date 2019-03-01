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«Эдмонтон» нанёс «Оттаве» шестое поражения кряду

«Эдмонтон» нанёс «Оттаве» шестое поражения кряду
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Оттаву Сенаторз» — 4:2.

Счёт на 14-й минуте открыл форвард хозяев Крис Тирни. По ходу второго игрового отрезка «нефтяники» не только отыгрались, но и вырвались вперёд, отличились Коннор Макдэвид и Сэм Ганье. На старте третьего периода Колби Кейв увеличил преимущество «Эдмонтона», но вскоре одну шайбу отыграл Марк Боровецки. Точку в матче поставил Зак Кассиан, поразивший пустые ворота.

«Эдмонтон» победил впервые за три матча и остался на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко. «Сенаторы» потерпели шестое поражение кряду. «Оттава» с 49 баллами – худшая команда Национальной хоккейной лиги.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2019, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
2 : 4
1:0, 0:2, 1:2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Тирни (Ткачук, Батерсон) – 13:59 (5x5), 1:1 – Макдэвид (Карри) – 26:47 (5x5), 1:2 – Ганье (Ратти, Беннинг) – 37:21 (5x5), 1:3 – Кейв (Карри) – 41:46 (5x5), 2:3 – Боровецки (Ярош, Уайт) – 47:15 (5x5), 2:4 – Кассиан (Нурс, Драйзайтль) – 58:53 (en)
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