Торторелла: лучше Панарина уставшим никто не играет

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:3 ОТ) и отметил удачную игру нападающего Артемия Панарина, набравшего 2 (1+1) очка.

«Действительно, Панарин — лучший игрок, когда играет уставшим. Это первое, что я сказал своим помощникам, когда мы шли со скамейки после матча. Лучше Панарина уставшим никто не играет!», — приводит слова Тортореллы официальный сайт клуба.

Последняя смена Панарина в овертайме длилась 1 минуту и 24 секунды. Артемий организовал победный гол защитника Сета Джонса, сделав передачу на дальнюю штангу. Стоит отметить, что у Панарина в нынешнем сезоне четыре гола в овертайме, а Джонса — три.