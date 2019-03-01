Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Главной звездой стал форвард «Аризоны Койотс» Брэд Ричардсон, оформивший первый в карьере покер в матче с «Ванкувер Кэнакс» (5:2). В прошлом сезоне канадский нападающий забросил три шайбы в 76 матчах регулярного сезона.

Второй звездой признан нападающий «Вегас Голден Найтс» Райлли Смит, оформивший дубль в игре с «Флоридой Пантерз» (6:5 Б). «Пантеры» являются бывшей командой для канадского форварда.

Замкнул тройку лучших вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер, отразивший 34 броска в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1). В прошлом сезоне у шведского вратаря были мысли о самоубийстве, а в этом сезоне он является лучшим голкипером в лиге по проценту отражённых бросков.