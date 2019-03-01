«Салават» — «Магнитка»: Ларсен снова не сыграет, Рыбин заменил Бурдасова

«Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург» определились с составами на третий матч серии первого раунда плей-офф (1-1). Игра пройдёт в Уфе сегодня, 1 марта, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В игре снова не примет участия ведущий защитник «Салавата» Филип Ларсен, вместо Антона Бурдасова сыграет Максим Рыбин.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Сергеев, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;
Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Кугрышев — Хохряков — Майоров; Скориков.
«Металлург»:
Кошечкин (Загидулин);
Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;
Бирюков — Ольшанский, Платонов — Шор — Тимкин;
Зайцев — Матушкин, Любимов — Расмуссен — Булирж;
Васильев, Пакаринен — Неколенко — Варфоломеев; Дорофеев.