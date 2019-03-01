«Салават» — «Магнитка»: Ларсен снова не сыграет, Рыбин заменил Бурдасова

«Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург» определились с составами на третий матч серии первого раунда плей-офф (1-1). Игра пройдёт в Уфе сегодня, 1 марта, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В игре снова не примет участия ведущий защитник «Салавата» Филип Ларсен, вместо Антона Бурдасова сыграет Максим Рыбин.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Сергеев, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Рыбин;

Семёнов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Кугрышев — Хохряков — Майоров; Скориков.

«Металлург»:



Кошечкин (Загидулин);

Антипин — Верещагин, Мозякин — Эллисон — Кулёмин;

Бирюков — Ольшанский, Платонов — Шор — Тимкин;

Зайцев — Матушкин, Любимов — Расмуссен — Булирж;

Васильев, Пакаринен — Неколенко — Варфоломеев; Дорофеев.