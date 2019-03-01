«Динамо» — «Йокерит»: Бочаров займёт место в воротах хозяев

Московское «Динамо» и «Йокерит» объявили составы на третий матч серии первого раунда плей-офф, который пройдёт в Москве. Игра состоится сегодня, 1 марта, начало — в 19:30 мск. После двух матчей счёт в серии 2-0 в пользу команды Владимира Крикунова.



«Динамо»:



Бочаров (Ерёменко);

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;

Хиетанен — Чайковски, Брюквин — Закриссон — Тарасов;

Миронов — Зайцев, Раисов — Мозер — Макаров;

Меньшиков — Койвисто, Муранов — Игумнов — Ефремов.



«Йокерит»:



Калниньш (Запольски);

Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Регин — Весалайнен;

Й. Йенсен — Лауридсен, Йормакка — Норман — О`Нилл;

Лёв — Грант, Мозес — Маннинен — Н. Йенсен;

Рясанен, Пильстрём — Плэтт — Анттила, Иконен.

Ерёменко вспомнил чемпионские сезоны. «Динамо» опять хлопнуло «Йокерит» «Салават» обезоружил «Магнитку», «Локомотив» не дал себя перебить, а «Авангард» опять отгрузил чемпиону шесть шайб.