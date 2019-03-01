Яндач: всё решил наш плохой старт. Но серия продолжается, мы будем драться

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач поделился мнением об игре с «Салаватом Юлаевым» (1:5) в третьем матче серии первого раунда плей-офф.



«Всё решилось в начале, у нас был плохой старт. Поэтому в следующих играх надо играть с начала, чтобы не было тяжело. Результат был решён в начале.



Береглазов не был готов по здоровью. Почему не удаётся закрыть первое звено «Салавата»? Там очень хорошие игроки, мы знаем их силу, они делают результат для Уфы. Надеемся, что в следующей игре получится их закрыть.



Игроки не хотят «воевать» в плей-офф? Когда так плохо начинаешь матч, тяжело дальше играть. Вчера Астана проигрывала 0:4. У нас не было сил, чтобы атаковать и поменять результат.



Готова ли команда к плей-офф? Очень интересный вопрос. У нас было два дня после регулярки. Мы готовили на первую игру команду, её выиграли, а потом два матча проиграли. Серия продолжается, мы будем драться.



Кто будет в воротах в следующей игре? Узнаете послезавтра, сейчас не могу», — передаёт слова Яндача корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

«Салават» уничтожил «Магнитку» за период. После 0:5 Мозякин пошёл отдыхать Лидер «сталеваров» присоединился к Кошечкину, который пропустил три гола после трёх бросков.