«Салават» уничтожил «Магнитку» за период. После 0:5 Мозякин пошёл отдыхать

Серия между «Магниткой» и «Салаватом Юлаевым» переехала в Уфу при счёте 1-1. Подопечные Николая Цулыгина вернулись из Магнитогорска с уверенностью в собственных силах и с получившим травму Антоном Бурдасовым. «Металлург» отправился в гости с испорченным настроением главного тренера Йозефа Яндача и проблемами с результативностью у лидеров команды. Сергей Мозякин нанёс за два домашних матча всего три броска, Николай Кулёмин ни разу не потревожил Юху Метсолу, оба хоккеиста не набрали ни одного очка, заработали показатели полезности «-2» — а ведь это одни из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ.

Мозякин чернее тучи. «Салават» закрыл звёзд «Магнитки» и раскусил Кошечкина Уфимцы не сломались после обидного поражения в овертайме и забрали у Магнитогорска преимущество своей площадки.

А вот лидеры «Салавата» показали себя во всей красе. Особенно здорово провёл магнитогорские матчи Теэму Хартикайнен, и успехи финна не остались без внимания руководства. Нападающий подписал новый контракт с «Салаватом», следующий сезон станет уже седьмым для него в столице Башкортостана. В целом, в первых играх серии уфимцы выглядели свежее и интереснее соперника, в стартовом матче «Металлургу» удалось втянуть «Салават» в вязкий, тягучий поединок и выиграть за счёт ошибки команды Цулыгина в овертайме, но вторая встреча проходила уже под диктовку «Салавата», «Магнитку» не выручил даже Василий Кошечкин. Что же ожидало нас в уфимской части серии?

Состав нападения «Металлурга» на третий матч противостояния не изменился, зато оборонительные построения Яндач перетряхнул. Вместе с дисквалифицированным Яковом Рыловым игру пропускали Алексей Береглазов и Григорий Дронов, их позиции заняли Савелий Ольшанский, Дмитрий Зайцев и Валерий Васильев. У «Салавата» произошла только одна замена, да и то вынужденная. Вместо травмированного Бурдасова вышел Максим Рыбин, оказавшийся в стартовой заявке в одной тройке с Владимиром Ткачёвым и Александром Бурмистровым.

Яндач был прав

Довольно резкое высказывание главного тренера «Металлурга» после второй игры серии многими было встречено с недоумением. Конечно, уральцы этот матч провалили, но ведь в серии было ещё всё впереди, счёт в противостоянии был равным. Но Йозеф Яндач, похоже, что-то знал. Такой безвольной и разобранной «Магнитки», как в первом периоде встречи в Уфе, видеть не приходилось давно. Конечно, «Салават» полетел вперёд при поддержке родных трибун, но почему «Магнитка» оказалась не готова к этому штурму?

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Василий Кошечкин пропустил три шайбы после трёх бросков за 65 секунд, но обвинять одного голкипера нельзя. «Салават» творил, что хотел, защита «Металлурга» позволяла уфимцам всё. Вот Ткачёв выдаёт изумительную поперечную передачу на Умарка, и тот открывает счёт. Вот уже Умарк пасом из-за ворот помогает Хартикайнену отпраздновать новый контракт. А вот и Кадейкин набирает свои первые очки в серии, спокойно расстреливая Кошечкина с ползоны.

«Магнитка» немного встрепенулась после этой оплеухи и замены Кошечкина на Загидуллина, но активность гостей ни к чему не привела. А под конец периода «Салават» забросил ещё две шайбы. Сначала Рыбин замкнул очередной шедевральный пас Ткачёва, а затем с пятачка отличился Кемппайнен. Очередную шайбу пропустило первое звено «Металлурга», форварды «Салавата» чувствовали себя в чужой зоне, как рыба в воде, не встречая никакого сопротивления. «Магнитку» просто-напросто громили на уфимском льду, и стало ясно, что Яндач после второй встречи был прав.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Куда пропал Мозякин?

Во втором периоде никакого взрыва от «Металлурга» не последовало, уральцы даже не прибавили в темпе, и больше шансов забросить очередную шайбу было у уфимцев. Но поклонников «Магнитки» такая аморфность любимой команды озадачила не так сильно, как исчезновение Сергея Мозякина. В конце первого периода капитан уральцев упал после единоборства с Алексеем Семёновым прямо на клюшку Вячеслава Солодухина, разбил лицо в кровь, но игровой отрезок доиграл. Так что вряд ли это обстоятельство стало причиной того, что Мозякин не провёл ни одной смены на льду, начиная со второго периода. С Кулёминым и Эллисоном стал выходить Павел Варфоломеев – неужели Яндач решил снять своего лидера с игры? Если так, то наставник «Металлурга» выбросил белый флаг в этой встрече уже после 20 минут матча. Болельщики команды, заполнившие гостевой фан-сектор в Уфе, это вряд ли поймут.

Без шансов для «Магнитки»

Без своего капитана «Магнитка», разумеется, не бросила играть, в итоге перебросала уфимцев, но сподобились магнитогорцы всего на одну шайбу в третьем периоде. «Сухарь» Юхе Метсоле испортил молодой защитник уральцев Дмитрий Зайцев, который забросил свой дебютный гол в КХЛ. Правда, до этого судьи проспали нарушение численного состава у гостей. Но в целом «Салават» не предоставил «Магнитке» никаких шансов, чтобы хотя бы подобраться к себе по счёту. Уфимцы повели в серии и теперь реально выглядят фаворитом этого противостояния.