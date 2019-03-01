А. Семёнов: сыграл в тело, только потом увидел, что это был Мозякин

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов подвёл итоги матча с «Металлургом» (5:1).



«Хорошо начали, реализовали свои моменты. Хорошо играли, Юха подтащил в какие-то моменты. Не удалось помочь ему с «сухарем»? Вы же понимаете, главное победа в плей-офф. Момент с Мозякиным? Я даже не видел, что это он. Просто сыграл в тело, только потом увидел, что это Сергей Мозякин.



Тяжело было после травм пары защитников? Хорошо играли, главное, что создали задел в первом периоде. Нормально доиграли. Все ребята молодцы. За счёт чего удалось закрыть первое звено? Разбираем их игру. Делаем, всё, что говорит тренер. Есть тактика на игру, мы её соблюдаем», – передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.