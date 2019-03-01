Ландер: серия с «Авангардом» ещё не закончена, впереди большой путь

Нападающий «Ак Барса» Антон Ландер подвёл итоги домашнего матча с «Авангардом» (1:4). Казанская команда проигрывает в серии первого раунда плей-офф со счётом 0-3.



«Сегодня начали намного лучше, чем в первых двух играх. Очевидно, недостаточно хорошо. Мы знаем, что четвёртый матч будет очень тяжёлым, но нужно найти выход из ситуации, нужно выиграть. И не важно, каким способом, важно везде играть на максимуме — в защите, нападении, средней зоне. Работать под своими воротами, перед чужими, бороться за подправления, искать добивания. В воскресенье мы должны сыграть как единое целое.



Всё должно быть лучше. Сегодня команду подвело большинство, это плохо. Нужно начинать с этого — реализовывать лишнего, это поможет. Ситуация сложная для всех, мы понимаем это, но серия ещё не закончена! Команде нужно четыре победы, чтобы выиграть серию, у нас их пока ноль, а значит, впереди большой путь. Надежда покинет нас в последнюю очередь», — цитирует Ландера официальный сайт «Ак Барса».

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