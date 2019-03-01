Наставления Марьямяки и ликование Анттилы. Лучшие фото победы «Йокерита»

1 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в третьем матче четвертьфинала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» встречалось с «Йокеритом». Матч закончился со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами. В середине второго игрового отрезка подопечные Владимира Крикунова вышли вперёд благодаря голу Владимира Брюквина. Пекка Йормакка быстро восстановил равновесие, но бело-голубые вернули лидерство стараниями Ивана Игумнова, забросившего шайбу в меньшинстве. Финская команда отыгралась за четыре минуты до сирены об окончании третьего периода — гол на свой счёт записал Сакари Маннинен. Гости вырвали победу в овертайме благодаря Маннинену, оформившему дубль.



Бело-голубые ведут в серии со счётом 2-1. Четвёртая игра серии пройдёт в Москве 3 марта.

Лучшие кадры с матча «Динамо М» — «Йокерит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.