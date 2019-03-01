Крикунов: Чайковски сделал глупость, такой он игрок

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился эмоциями после поражения со счётом 2:3 ОТ в игре с «Йокеритом». Бело-голубые ведут в серии первого раунда плей-офф со счётом 2-1.

«Серия для нас началась очень хорошо, мы выигрывали — 2:0, наконец-то проиграли. Надо работать, было тяжело в Хельсинки, но там сумели выстоять, а сегодня пропустили второй гол и как следствие — третий. В общем-то старались и сделали всё что могли. Серия продолжается, будем работать.

В меньшинстве вроде бы выстояли, а «пять на пять» уже не получилось. Игроки решили сохранить счёт, хотя мы им говорили, что надо продолжать играть, потому что одна шайба ничего не значит.

Мало блокировали бросков? Ну до этого-то справлялись, как видите. Сегодня первый раз не справились. Чайковски сделал глупость, что тут сделаешь. Такой он игрок. Может придумать на ровном месте.

Поменяли вратаря из-за большой нагрузки на Ерёменко. Не знаю, кто начнёт следующий матч в воротах», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео ошибки Чайковски, приведшей к голу «Йокерита», можно на официальном сайте КХЛ.