Раисов: всю игру борта пробивал, давно в такой хоккей не играл

Нападающий московского «Динамо» Аслан Раисов поделился мнением об игре команды в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Йокеритом» (2:3 ОТ).

«Всю игру борта пробивал, давно в такой хоккей не играл. Соперник играет ближе, приходится играть через борт. Согласен, что характер матчей почти не меняется. Там нам больше повезло, здесь им фартануло. Это хоккей, это спорт, так бывает. В хоккее без удачи никуда. Везёт сильнейшим, пока всё так происходит. Бывают поражения, бывают победы, эта игра не изменит ход серии. Победная серия с «Йокеритом»? Все серии рано или поздно заканчиваются.

Любая шайба придаёт уверенности. Нет разницы – забивать в меньшинстве, в большинстве или в равных составах. В конце матча они много набрасывали, видимо, сегодня так должно было случиться. Правда, они очень много бросают. Не всегда получается блокировать броски, никто же не отворачивается. Я бы не сказал, что агрессии было меньше. Игра шла в том же русле.

Другие серии не смотрю, иногда хайлайты посматриваю. Вопрос про поражения СКА у вас самый любимый, я смотрю. Нет, не удивлён их серии», — передаёт слова Раисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.