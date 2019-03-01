Брюквин: «Йокерит» лучше начинает матчи, потом он проседает

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин проанализировал игру команды в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Йокеритом» (2:3 ОТ).

«Получилась вязкая игра, соперник, может быть, посвежее был. Они больше времени проводили в нашей зоне, быстрее были. Мы не дотерпели и пропустили в конце, нужно было чётче играть. Во втором периоде могли забросить больше, для этого были моменты. Может где-то и играли на удержание счёта, но нельзя переставать играть в атаке. Так больше защитников нагружаем, да и вратаря тоже.

Конечно, они доводят шайбу до ворот бросками от синей линии. Надо ловить на себя, не знаю, тяжело это сделать. Надо стараться выполнять. «Йокерит» лучше начинает матч, первые семь-восемь минут у них преимущество, потом они проседают, и игра выравнивается. Если мы проиграли, значит это справедливо», — передаёт слова Брюквина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.