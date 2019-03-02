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«Рейнджерс» — «Монреаль»: Наместников забросил 9-ю шайбу в сезоне

«Рейнджерс» — «Монреаль»: Наместников забросил 9-ю шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников забросил шайбу в матче регулярного сезона с «Монреаль Канадиенс» (1:0, завершился первый период). Ассистентами выступили Брэди Шей и Кевин Шаттенкирк.

Эта шайба стала для российского нападающего 9-й в сезоне. Всего в НХЛ он отметился 151 (64+87) баллом за результативность в 342 матчах.

Видео гола Наместникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Нападающий пополнил состав «Рейнджерс» по ходу минувшего сезона в результате обмена с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хоккеист сыграл в регулярном чемпионате за команду с Бродвея 19 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи. В минувшее межсезонье российский форвард подписал с «синерубашечниками» двухлетний контракт.

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