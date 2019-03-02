«Сан-Хосе» — «Колорадо»: Задоров повторил личный рекорд, забив 7-й гол в сезоне

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров отметился заброшенной шайбой во встрече с «Сан-Хосе Шаркс». Для Задорова гол стал седьмым в текущем регулярном чемпионате, россиянин повторил личный рекорд.



Всего в текущем чемпионате у Задорова 11 (7+4) баллов в 53 встречах.

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Матч завершился со счётом 4:3 в пользу «акул». Счёт был открыт на 5-й минуте, точным броском отметился нападающий команды хозяев Маркус Сёренсен. На старте второго периода Тимо Майер увеличил преимущество «Сан-Хосе» в счёте. На 25-й минуте гол забил Задоров. В концовке периода Сёренсен оформил дубль. «Колорадо» в заключительные 20 минут дважды приближался к сопернику в счёте благодаря шайбам Микко Рантанена и Самуэля Жирара, но гол Джо Павелски принёс «акулам» победу.

