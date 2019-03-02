«Сан-Хосе» — «Колорадо»: защитник Жирар забил после шикарного финта

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Колорадо Эвеланш» потрясающим голом сумел отметиться защитник команды гостей Самуэль Жирар. Хоккеист «Колорадо» обыграл соперника на развороте и бросил точно в угол ворот.

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Матч завершился со счётом 4:3 в пользу «акул». Счёт был открыт на 5-й минуте, точным броском отметился нападающий команды хозяев Маркус Сёренсен. На старте второго периода Тимо Майер увеличил преимущество «Сан-Хосе» в счёте. На 25-й минуте свой седьмой гол в сезоне забил российский защитник «Колорадо» Никита Задоров. В концовке периода Сёренсен оформил дубль. «Колорадо» в заключительные 20 минут дважды приближался к сопернику в счёте благодаря шайбам Микко Рантанена и Жирара, но гол Джо Павелски принёс «акулам» победу.

