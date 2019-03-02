Прайс поговорил с мальчиком, которому пообещала эту встречу умершая мама

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс встретился с маленьким болельщиком, у которого недавно умерла от рака мама. Незадолго до смерти мама пообещала сыну, что тот обязательно сможет встретиться с кумиром.

Посмотреть видео встречи Прайса и мальчика также можно в «твиттере» ESPN.



Вратарь долго общался с мальчиком и успокаивал его. Позже Прайс предложил подписать юному болельщику футболку.



31-летний Прайс в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 50 встречах, 26 из которых выиграл и три отыграл на ноль. Канадский вратарь в среднем отражает 91,7% броска при коэффициенте надёжности 2,52.



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