Канарейкин: «Магнитка» зависит от тройки Мозякина, а ей мешает звено Кадейкина

Бывший главный тренер «Металлурга» чемпион СССР в составе «Спартака» Фёдор Канарейкин поделился мнением о противостоянии «Металлурга» и «Салавата», в котором лидирует Уфа (2-1).



«Безусловно, Кулёмину и Мозякину мешает хорошая работа уфимских хоккеистов. Против них чаще всего выходит тройка Жарков – Кадейкин — Солодухин, они знают своё дело и пока справляются с задачей. С другой стороны, анализируя прошедшие игры, хочу сказать, что у Сергея были шансы, но шайба не попадала в ворота. Значит, ему надо терпеть. Тот же Кадейкин набрался опыта в играх за сборную, он знает, как играть в решающих матчах. Игры за сборную послужили ему стимулом. «Салават» в последних двух встречах много забивает и ищет счастья в атаке. И пока что оборона «Металлурга» с этим не справляется.



Насколько сильно на «Магнитке» сказывается слабая игра лидеров? В плей-офф многое зависит от лидеров, это так. Но в таких матчах каждый хоккеист должен выдавать максимальную пользу для команды. Бывает так, что у лидеров сегодня не идёт игра. В таких случаях другим игрокам нужно находить в себе резервы и выходить на лидирующие позиции. «Металлургу» в текущей серии этого пока не хватает. Что касается игры Кошечкина, то нельзя вешать всю вину на него за пропущенные шайбы. Просто ему нельзя так матчи начинать. Три гола за минуту — о чём тут можно говорить?» — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

«Салават» уничтожил «Магнитку» за период. После 0:5 Мозякин пошёл отдыхать Лидер «сталеваров» присоединился к Кошечкину, который пропустил три гола после трёх бросков.