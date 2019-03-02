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Источник: в «Металлурге» эпидемия гриппа, вирус могли передать игроки «Ак Барса»

Источник: в «Металлурге» эпидемия гриппа, вирус могли передать игроки «Ак Барса»
Хоккей / КХЛ

В магнитогорском «Металлурге» началась эпидемия гриппа, информирует издание Горобзор. Как сообщается, именно в этом кроется причина блеклой игры нескольких лидеров команды Йозефа Яндача. Напомним, «Металлург» уступает «Салавату» в серии (1-2).

«В команде эпидемия гриппа и лидеры Магнитогорска выходят на лед не в лучше состоянии. Например, тот же Мозякин чувствует недомогания с первого матча. Во многом из-за этого Яндач посадил своего капитана на скамейку после первого периода. Столкновение с Алексеем Семёновым не было критичным. Болезни подвержен и Василий Кошечкин, он тоже не в оптимальной форме. Вирус распространился в команде, и болеют многие. Например, вчерашнюю игру пропускал один из ведущих защитников Алексей Береглазов. Йозеф Яндач сказал, что он не сыграл по состоянию здоровья. Да, он заболел и не смог выйти на игру

Есть вариант, что вирус пришел в «Металлург» из-за «Ак Барса». У казанцев перед началом плей-офф была эпидемия», — сообщает издание.

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