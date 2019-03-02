Тертышный: у Бородкина перелом носа, но он может сыграть в следующем матче

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (1:2 ОТ).



«Я думаю, что хорошая была игра с нашей стороны. Ребята играли с хорошей самоотдачей, делали очень много правильных действий. Я думаю, что где-то нам не повезло. А так — я их поблагодарил за игру. В принципе, будем так говорить, готовимся к следующей игре. Если так же будем играть, то сможем зацепиться.



Игра в меньшинстве? Понимаем, что бригада большинства очень серьёзная у соперника, поэтому мы немножко поменяли то, как надо играть против них. На данный момент это работает.



Состояние Бородкина после попадания шайбы в лицо? Нормальное, перелом носа. В принципе, кровь остановили. Доктор сказал, что будет играть в следующей игре.



Не хватило сил на концовку? Да нет, игра в овертайме идёт до гола, поэтому перестраховались на синей линии в зоне атаки, где можно было шайбу сохранить. Отдали шайбу сопернику, получили ненужную контратаку, вот и всё. Ребята вышли заряженные, поэтому случилось то, что случилось. Пошла атака, соперник этой атакой воспользовался — бросили по воротам, получился гол. Любой бросок в овертайме опасен.



Будет ли продолжаться ротация? Да.



Как будем играть следующий матч? Сложно сказать. Повторюсь, если команда будет играть так же, как во втором и третьем матчах, ещё раз, шанс есть всегда. Поэтому задача сейчас — восстановиться после этой игры. Разберём ошибки и будем двигаться дальше.



Смогут ли выйти Рясенский и Никитин, если не сыграет Бородкин? Наверное, в первую очередь выйдет молодой игрок», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.