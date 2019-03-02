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«Эдмонтон» разгромил «Коламбус», Бобровский завершил матч досрочно

«Эдмонтон» разгромил «Коламбус», Бобровский завершил матч досрочно
Хоккей / НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги разгромил «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Кена Хичкока.

По разу в составе «Эдмонтона» отличились Зак Кассиан, Джош Карри, Леон Драйзайтль и Алекс Чиассон. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 15 бросков из 19 и был заменён после второго периода. Артемий Панарин завершил матч с показателем полезности «–1».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2019, суббота. 21:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0 : 4
0:1, 0:3, 0:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Кассиан (Драйзайтль, Расселл) – 06:27 (5x5), 0:2 – Карри (Драйзайтль, Макдэвид) – 25:07 (5x5), 0:3 – Драйзайтль (Макдэвид) – 28:53 (5x5), 0:4 – Чиассон (Макдэвид, Расселл) – 34:26 (5x5)

Драйзайтль достиг отметки в 40 шайб в сезоне. Драйзайтль стал третьим игроком после капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна, кому покорился этот рубеж.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился ассистентским хет-триком. Благодаря этому канадский форвард набрал 90 очков в сезоне. Макдэвид стал третьим игроком в истории «Эдмонтона» со времён Марка Мессье и Яри Курри (1987—1990), кому покорился этот рубеж в трёх сезонах подряд. Таким образом, Макдэвид стал первым игроком «Ойлерз» в XXI веке с подобным достижением.

Макдэвид — первый игрок «Эдмонтона» в XXI веке с 90 очками в трёх сезонах подряд
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