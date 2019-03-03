Гудачек — о травме Даугавиньша: это просто несчастный случай в игровом моменте

Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал эпизод третьего матча серии первого раунда плей-офф со СКА (2:5), в котором форвард красно-белых Каспарс Даугавиньш получил травму после столкновения с голкипером «армейцев» Игорем Шестёркиным.

«Даугавиньш в больнице — у него всё не очень хорошо. Что касается действий Шестёркина, то это был фол — Каспарсу сделали подножку. Такое происходит в матчах, но проблема ещё и в том, что его, к тому же, толкнули в спину, и он на большой скорости въехал в борт.

Факт в том, что фол был сделан специально — Шестёркин выставил ногу. Но не хотел травмировать. Просто несчастный случай в игровом моменте — Даугавиньш ударился о борт. Такое случается: игрок рвётся забить гол, а кто-то его бьет по клюшке или ещё что-то делает, чтобы не пропустить. К сожалению, сегодня это привело к травме», — приводят слова Гудачека «Известия».