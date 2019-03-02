СКА победил назло всем. Ещё мы увидели лучшую драку в плей-офф КХЛ

Серия СКА – «Спартак» как лучший ответ скептикам

Плей-офф КХЛ постоянно и небезосновательно упрекают в излишней предсказуемости и всяческом отсутствии интриги. Как тут не вспомнить о плей-офф 2018 года, когда сразу три серии первого раунда на Западе завершились со счётом 4-0 – такое в КХЛ случилось впервые в истории. Вот и на этот раз исход минимум двух серий на Западе до старта плей-офф не вызывал никаких сомнений. В традиционном конкурсе прогнозов, который проводится «Чемпионатом», ни один из респондентов не поверил, что «Витязь» и «Спартак» сумеют навязать борьбу «армейским» коллективам. ЦСКА действительно не испытал проблем в первых матчах с подмосковным коллективом, тогда как у СКА в серии со «Спартаком» возникли огромные проблемы. Если поражение «армейцев» в первой игре ещё можно было отнести к разряду несчастного случая, то повторное поражение в домашнем матче поставило команду Ильи Воробьёва в незавидное положение.

«Отдельно взятым игрокам СКА не хватает дисциплины и концентрации», – констатировал после второй игры эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов. «Красно-белые превосходят СКА за счёт желания и правильной игры», – отмечал легенда «Спартака» Александр Кожевников.

«Воробьёв сам согласился, надо отвечать». Выиграет ли СКА серию с 0-2? «Спартак» уже прыгнул выше головы, но жаждет большего. Мнение экспертов о главной сенсации первого раунда Кубка Гагарина.

Два поражения СКА в Санкт-Петербурге моментально заставили вспомнить о самом громком успехе «Спартака» в Кубке Гагарина. 10 лет назад красно-белые уже встречались в первом раунде плей-офф со СКА и тогда сумели одержать сенсационную победу со счётом 3-0. С тех пор формат проведения плей-офф поменялся и для выхода в следующий раунд необходимо одержать четыре победы, что безусловно понижало шансы «Спартака» на повторение громкого успеха.

СКА трясёт, враги потирают руки! В КХЛ близится сенсация десятилетия «Спартак» отыгрался с 0:2 и вырвал вторую победу в серии за пять секунд до сирены.

Воробьёв ставит на Шестёркина и воссоединяет Гусева с Дацюком

Ни один игрок «армейской» команды не может занести себе в актив матчи в Санкт-Петербурге. Вот только, если разбирать каждый гол «Спартака», то становится очень сложно предъявлять какие-либо претензии голкиперу «армейцев» Игорю Шестёркину. Видимо, именно по этой причине Шестёркин и сохранил место в стартовом составе СКА. В остальном Воробьёв пустился на масштабные перестановки. Наиболее значимым изменением в составе стало возвращение в первое звено Никиты Гусева, где он воссоединился с Павлом Дацюком. Гусев и Дацюк в одной связке начинали нынешний сезон, в таком виде отыграв до ноября. В свою очередь Андрей Кузьменко занял место в звене Николая Прохоркина, а Максим Карпов был переведён в третью тройку. В четвёртой тройке Виктор Тихонов заменил Александра Дергачёва, а в линии обороны Динар Хафизуллин занял место Романа Рукавишникова.



Тренерскому штабу «Спартака» не было никакого смысла вносить коррективы в победный состав. Как известно, от добра добра не ищут. Изменения носили лишь точечный характер: опытный защитник Михаил Григорьев заменил молодого Всеволода Сорокина, а в нападении Дмитрий Черных занял место Михаила Котляревского.

«Спартак» подвели удаления

Одним из главных героев матчей в Санкт-Петербурге стал голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек. Словацкий вратарь никогда не отличался особой стабильностью, чередуя яркие игры с откровенными провалами. Вот только в те дни, когда Гудачек ловит кураж, пробить его становится практически невозможно. Выручать команду Юлиусу пришлось с первых минут третьего матча. Как Гудачек сумел помешать Сергею Плотникову открыть счёт на шестой минуте первого периода, вряд ли сумел бы объяснить сам вратарь.



Удаляться в играх со СКА плохой рецепт для победы. Особенно, если удалиться дважды с интервалом в 27 секунд, и остаться втроём против пятерых соперников. Ярослав Дыбленко и Робин Ганзл нарушили правила в не самых очевидных ситуациях, и расплата последовала незамедлительно. Дацюк нашёл точной передачей Гусева, который не имел шансов промахнуться.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ

«Спартак» мог отыграться незамедлительно, однако Антон Злобин в ближнем бою не смог переиграть Шестёркина. До перерыва у ворота «Спартака» возникла небольшая стычка. Тихонов слишком активно пытался доработать отскок от Гудачека, что не понравилось Александру Осипову. За Тихонова вступился Илья Каблуков – в итоге все участники эпизода получили по малому штрафу.

Урок первого периода «Спартак» не выучил

В этой встрече «Спартак» упорно не желал учиться на ошибках. Не успел начаться второй период, как красно-белые снова остались втроём. И если Александр Хохлачёв нарушил правила, спасая «Спартак» от неминуемого гола, то у Гудачека просто сдали нервы. Словацкий вратарь зацепил игрока СКА, который находился на пятаке и закрывал ему обзор. «Армейцы» не простили «Спартак и на этот раз. Патрик Херсли зарядил от синей линии, Плотников не сумел добить с пятака, но Гусев подкараулил отскок и вогнал шайбу в сетку. После долгого видеопросмотра арбитры взятие ворот засчитали, не усмотрев помехи вратарю.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ

Мастер-класс СКА по игре в большинстве

Четвёртый игрок «Спартака» появился на льду, однако на ситуацию это не повлияло никоим образом. СКА вновь реализует лишнего. Третий гол похож на второй, словно две капли воды. Снова следует бросок от синей линии, снова Плотников ведёт борьбу на «пятачке», и снова удачное добивание. Разница заключалась только в персоналиях. От синей бросал Василий Токранов, на отскоке удачливым оказался Владислав Гавриков.

К чести красно-белых надо заметить, что сдаваться они не собирались. В последний раз на домашнем льду «Спартак» забивал СКА 25 января 2017 года. Последние четыре матча в Москве завершись с общим счётом 17:0 в пользу СКА. Прервать кошмарную серию удалось Артёму Фёдорову. Спартаковцы выиграли борьбу в чужой зоне, Фёдоров подобрал шайбу у борта, сместился к центру, выдержал паузу и бросил точно в девятку. Шестёркин был бессилен.



Но дальше ситуация повторилась вновь. Евгений Кулик отправился в штрафной бокс за подножку, а СКА понадобилось меньше минуты, чтобы его оттуда выпустить. Александр Барабанов подправил шайбу после выстрела Антона Белова. СКА в четвёртый раз за матч реализовал большинство.

Шестёркин отправил Даугавиньша в больницу

После четвёртой шайбы СКА игрокам было уже не до хоккея. Удаления шли сплошным косяком. Сначала Тихонов зацепил Гудачека за воротами, после чего Гончаров набросился на Каблукова. Победа в бою осталась за спартаковцем, который нанёс несколько отличных ударов. Защитник «Спартака» натянул олимпийскому чемпиону свитер на голову и одержал уверенную победу по очкам.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ

В следующие две минуты команды обменялись малыми штрафами. Но главный эпизод всего матча произошёл за несколько минут до конца второго периода. Форвард «Спартака» Каспарс Даугавиньш на скорости выкатывался на ворота СКА. Шестёркин пытался максимально усложнить ситуацию для латвийского форварда, однако явно перестарался. Голкипер «армейского» клуба растянулся в шпагате и клюшкой зацепил конёк Даугавиньша, после чего форвард «Спартака» влетел в борт. Эпизод выглядел жутко, а последствия могут быть ещё более жуткими для хоккеиста «Спартака».

На помощь к латвийскому форварду моментально поспешили врачи, сразу захватившие с собой носилки. Даугавиньша зафиксировали на медицинской каталке, после чего ему в течение 30 минут оказывали помощь в медпункте на арене. Получив первую помощь, латвиец отправился в больницу на обследование.

Игрок «Спартака» врезался в борт на полной скорости. Его увезли на носилках За секунду до этого клюшка вратаря СКА попала в коньки Каспарса Даугавиньша.

Что касается Шестёркина, то он был удалён до конца матча. Тяжёлая травма Даугавиньша не оставила главным арбитрам выбора. В воротах СКА появился Магнус Хелльберг, для которого эта игра стала дебютом в плей-офф КХЛ.



После насыщенного второго периода третий отрезок превратился в простую формальность. Команды доигрывали встречу, явно держа в уме повторный матч в Москве через два дня. Соперники обменялись заброшенными шайбами. Сначала отличился Злобин, которому ассистировал Вячеслав Лещенко. Окончательный счёт установил Ярно Коскиранта, поразивший пустые ворота. «Спартаку» необходимо извлечь выводы из сегодняшнего поражения, иначе главную сенсацию в истории КХЛ ему не совершить.