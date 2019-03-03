Кучеров в матче с «Оттавой» забросил 31-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду принимает «Оттава Сенаторз». После второго периода «молнии» впереди — 4:1.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Четвёртую шайбу хозяев на 36-й минуте забросил российский нападающий Никита Кучеров, ассистентами выступили Виктор Хедман и Адам Эрни. Эта шайба стала для форварда 31-й в сезоне. Ранее в этой встрече Кучеров отметился результативной передачей.

Видео гола Кучерова доступно на официальном сайте НХЛ.

Никита укрепил лидерство в бомбардирской гонке. Сейчас на его счету 106 очков – 31 гол и 75 результативных передач. Ближайший преследователь – Патрик Кейн из «Чикаго Блэкхоукс», набравший 94 балла (40+54).