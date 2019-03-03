«Торонто» дома уверенно обыграл «Баффало», у Зайцева гол

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 5:2 (2:2, 2:0, 1:0) в пользу хозяев. «Мэйпл Лифс» одержали четвёртую победу в последних пяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самыми результативными игроками встречи стали форварды «Торонто» Митчелл Марнер (1+2) и Джон Таварес (1+2). Голкипер хозяев Фредерик Андерсен отразил 35 бросков из 37.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 20 минут 24 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и забросил шайбу. Игорь Ожиганов окончил матч с показателем полезности «+2».

В параллельной встрече «Бостон Брюинз» дома обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).