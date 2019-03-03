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«Торонто» дома уверенно обыграл «Баффало», у Зайцева гол

«Торонто» дома уверенно обыграл «Баффало», у Зайцева гол
Хоккей / НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 5:2 (2:2, 2:0, 1:0) в пользу хозяев. «Мэйпл Лифс» одержали четвёртую победу в последних пяти матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самыми результативными игроками встречи стали форварды «Торонто» Митчелл Марнер (1+2) и Джон Таварес (1+2). Голкипер хозяев Фредерик Андерсен отразил 35 бросков из 37.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 20 минут 24 секунды, нанёс два броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и забросил шайбу. Игорь Ожиганов окончил матч с показателем полезности «+2».

В параллельной встрече «Бостон Брюинз» дома обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
5 : 2
2:2, 2:0, 1:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Таварес (Марнер, Маринчин) – 04:20 (5x5), 1:1 – Поменвиль (Гиргенсонс, Сканделла) – 06:00 (5x5), 1:2 – Шири (Окпосо) – 07:34 (5x5), 2:2 – Райлли (Мэттьюс, Хейнси) – 19:40 (5x5), 3:2 – Петан (Мур) – 35:02 (5x5), 4:2 – Зайцев (Марнер, Таварес) – 39:05 (5x5), 5:2 – Марнер (Таварес, Маззин) – 58:03 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
1 : 0
1:0, 0:0, 0:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Маршан (Бержерон, Дебраск) – 02:37 (5x4)
«Торонто» — «Баффало»: Зайцев забросил третью шайбу в сезоне
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