Провал «Коламбуса» и Бобровского — в обзоре игры с «Эдмонтоном»

«Эдмонтон Ойлерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги разгромил «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Кена Хичкока.



По разу в составе «Эдмонтона» отличились Зак Кассиан, Джош Карри, Леон Драйзайтль и Алекс Чиассон. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 15 бросков из 19 и был заменён после второго периода. Артемий Панарин завершил матч с показателем полезности «–1».

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Драйзайтль достиг отметки в 40 шайб в сезоне. Драйзайтль стал третьим игроком после капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна, кому покорился этот рубеж.



Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился ассистентским хет-триком. Благодаря этому канадский форвард набрал 90 очков в сезоне. Макдэвид стал третьим игроком в истории «Эдмонтона» со времён Марка Мессье и Яри Курри (1987—1990), кому покорился этот рубеж в трёх сезонах подряд. Таким образом, Макдэвид стал первым игроком «Ойлерз» в XXI веке с подобным достижением.