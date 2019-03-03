М. Кроуфорд — об 1:5: дело не в мастерстве «Тампы», а в желании

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Оттавы Сенаторз» Марк Кроуфорд прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:5).

«Не понравилось, что мы проиграли много единоборств. В НХЛ если выигрываешь борьбу, то выигрываешь матчи. В этом плане соперник превзошел нас на голову. И дело здесь не в их мастерстве, а в желании», — цитирует Кроуфорда официальный сайт НХЛ.

По два балла за результативность в составе победителей набрали Никита Кучеров (1+1), Виктор Хедман (1+1), Эрик Чернак (1+1), Брэйдон Коберн (0+2) и Алекс Киллорн (0+2). Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 36 бросков из 37.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 17 минут 51 секунду, нанёс два броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма, забросил одну шайбу и закончил матч с показателем полезности «+1».