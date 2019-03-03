Закриссон: Ерёменко – номер один в «Динамо», он тащит нас за уши

Нападающий московского «Динамо» Патрик Закриссон поделился эмоциями после четвёртого матча четвертьфинальной серии Западной конференции КХЛ с «Йокеритом» (3:0).

«Тяжёлый старт регулярного сезона получился не только у меня, но и у всей команды. У нас были трудности, мы столкнулись с большими проблемами в построении игры. После смены главного тренера мы вроде стали исправлять положение, но тут я получаю травму. Я пропустил довольно много из-за этого. У меня были проблемы с плечами и коленями. Когда я вернулся в игру, команда уже была на ходу. Мне было очень сложно в неё влиться. К плей-офф мне удалось подойти в хорошей форме, чувствую себя прекрасно, и у меня всё получается. Да и партнёры у меня хорошие.

Я не видел плакат, посвящённый мне, но, конечно, слышал о нём. Это прикольно. Сегодняшний гол? Там Кагарлицкий очень хорошо сыграл. Мы обменялись пасами друг другу и забили гол.

Ерёменко — номер один в «Динамо». Конечно, он очень круто играет и тащит за уши нас в этой серии. У соперника есть крутые игроки, которые могут обыграть и решить исход эпизода. Но у них такой план – набрасывать на ворота и подправлять шайбу. Очевидно, что их план не работает, что хорошо для нас. Надеюсь, ничего менять не будут», — передаёт слова Закриссона корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.