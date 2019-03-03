Крикунов: посмотрите на тройки «Йокерита», насколько они превосходят «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги четвёртого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Йокеритом» (3:0).

«Естественно, что после поражения мы хотели победить. Ребята настроились на игру, бились, старались, боролись. Правда, очень много удалений нам дали, 18 минут, что ли. Втроём поиграли, но молодцы, что выстояли. Никто не хотел уступать. Никто не отворачивался от стычек. Это нормально.

Ерёменко – молодец. Опять справился на последнем рубеже. Ерёменко удачно сыграл на выезде, тем более он отдохнул, когда мы проиграли матч. Рассчитывали, что у него хватит сил, тем более соперник много бросает. Так и вышло. Бочаров тоже играл хорошо. Все вратари любят, когда идут открытые броски, которые нетрудно ловить.

Хитрого в бросках «Йокерита» вообще ничего нет. В большинстве они играют не так плохо, просто мы подобрали ключики к их игре. В регулярном сезоне они много назабивали. Удаляться всё равно не очень хорошо, потому что одни играют, а другие сидят. Лучше играть в равных составах.

У соперника примитивная игра? Ну да, они так играют. Немного они пытались сегодня поменять что-то в своей игре, но мы сумели быстро перестроиться. Там хорошая команда, хорошие игроки. Посмотрите на их тройки нападения, насколько они превосходят нас. Только первая наша тройка имеет преимущество, остальные уступают очень сильно. Но в организации мы получше смотримся.

Ожидал ли я настолько хорошей игры от Закриссона? Ну, мы видели, что он готов, поэтому и имеет много игрового времени. Койвисто не наказывали, просто, может, он приболел. Слишком быстро менялся», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.