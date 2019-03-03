Лукоянов: рано «Ак Барс» закончил — тут ещё снег лежит, а мы уже в отпуске

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился мнением о поражении со счётом 0-4 в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом».



«Сейчас глупо что-то говорить, рассказывать, почему мы проиграли. Все всё видели – наши удаления, наши. В плей-офф такие матчи не играют, вообще не играют так, как мы начали играть. Здесь всё закономерно, нужно уметь признавать свои ошибки и поражения. У них хорошая команда, видно, что всё поставлено – звенья, видно, что они хотят и идут к этому.



Нам, значит, в этом году не место в этом розыгрыше Кубка Гагарина. Для «Ак Барса» это тоже будет уроком, для каждого – если даже не здесь, то в другой команде будут знать, что это такое, цену этого. Рано, конечно, закончили: тут ещё снег лежит, а ты уже в отпуске. Можно залечить свои болячки, на которые мы целый год не обращали внимания. Будем лечиться, готовиться к следующему сезону.



У нас командный вид спорта, поэтому выигрывает и проигрывает вся команда. Если тут говорить – помешало одно, второе. Проиграли мы, всей командой. Раз «Ак Барс» проиграл, значит, у него что-то в цельности команды не хватало – общего, командного языка», — приводит слова Лукоянова пресс-служба «Ак Барса».

Так «Ак Барс» ещё никогда не выносили. В КХЛ будет новый чемпион Сергей Шумаков растерзал казанцев, которые впервые в истории КХЛ проиграли в первом раунде Кубка Гагарина со счётом 0-4.