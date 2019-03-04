Чайковски: «Йокерит» ничего не отдаст просто так и будет стараться победить

Защитник московского «Динамо» Михал Чайковски подвёл итоги четвёртого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Йокеритом» (3:0).

«Думаю, в воскресенье вся команда играла отлично — игроки выложились на 100%. Нас очень поддержал вратарь — он играл просто великолепно. Конечно, мы хотели, чтобы ему удалось сыграть на ноль. И сделали максимум, чтобы это произошло. На мой взгляд, мы заслуженно победили «Йокерит». Мы видели, что в третьем периоде при счёте 0:2 соперник активно играл в сторону наших ворот. А мы старались не пропустить. Но главное, что мы смогли сыграть в защите и добиться победы.

Нам надо серьёзно подготовиться к следующему матчу, который может стать решающим. «Йокерит» ничего не отдаст просто так и будет стараться одержать победу. Надо надеяться, что мы сможем добиться положительного результата и успешно завершить эту серию», — приводят слова Чайковски «Известия».