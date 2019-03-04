«Анахайм» прервал серию поражений, победив «Ванкувер»

«Анахайм Дакс» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) в пользу хозяев. Таким образом, «Дакс» прервали серию поражений из пяти матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Анахайма» Якоб Сильверберг, который набрал 2 (1+1) очка. Голом в составе победителей также отметился Кэм Фаулер. Голкипер хозяев Джон Гибсон отразил 25 бросков из 26. Единственную шайбу «Эвеланш» забросил Дерик Брассар.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 18 минут 28 секунд, заблокировал четыре броска и совершил один силовой приём. Семён Варламов провёл матч в запасе.