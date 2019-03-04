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«Виннипег» победил «Коламбус» благодаря покеру Уилера, у Панарина 2 передачи

«Виннипег» победил «Коламбус» благодаря покеру Уилера, у Панарина 2 передачи
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома уступил «Виннипег Джетс» — 2:5.

Счёт на третьей минуте открыл финский защитник гостей Сами Нику. Вскоре в большинстве восстановил паритет Ник Фолиньо. На старте второго периода Блейк Уилер вновь вывел канадский клуб вперёд. «Коламбус» ответил точным броском Сета Джонса. В середине третьего игрового отрезка Уилер увеличил преимущество «Виннипега», а затем забросил ещё две шайбы.

На счету российского нападающего «жакетов» Артемия Панарина 2 результативные передачи, показатель полезности «-2», 6 бросков в створ за 18.23 на льду (4.32 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 25.

У Дмитрия Куликова передача, «+1», 17 минут штрафа и бросок за 11.01.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2019, понедельник. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
2 : 5
1:1, 1:1, 0:3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Нику (Шьяро, Перро) – 02:21 (5x5), 1:1 – Фолиньо (Панарин, Аткинсон) – 11:22 (5x4), 1:2 – Уилер (Куликов, Шайфли) – 20:35 (5x5), 2:2 – Джонс (Панарин, Веренски) – 37:31 (5x5), 2:3 – Уилер (Больё, Шайфли) – 47:44 (5x5), 2:4 – Уилер (Лайне, Больё) – 57:47 (5x5), 2:5 – Уилер (Шайфли, Копп) – 59:26 (en)
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