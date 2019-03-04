«Виннипег» победил «Коламбус» благодаря покеру Уилера, у Панарина 2 передачи

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома уступил «Виннипег Джетс» — 2:5.

Счёт на третьей минуте открыл финский защитник гостей Сами Нику. Вскоре в большинстве восстановил паритет Ник Фолиньо. На старте второго периода Блейк Уилер вновь вывел канадский клуб вперёд. «Коламбус» ответил точным броском Сета Джонса. В середине третьего игрового отрезка Уилер увеличил преимущество «Виннипега», а затем забросил ещё две шайбы.

На счету российского нападающего «жакетов» Артемия Панарина 2 результативные передачи, показатель полезности «-2», 6 бросков в створ за 18.23 на льду (4.32 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 25.

У Дмитрия Куликова передача, «+1», 17 минут штрафа и бросок за 11.01.