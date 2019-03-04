Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Трактор» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Форвард «Анахайма» Шор получил травму после удара Коула коленом в колено

Форвард «Анахайма» Шор получил травму после удара Коула коленом в колено
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» — 2:1.

На 34-й минуте защитник «Колорадо» Иэн Коул попытался провести силовой приём на Девине Шоре, но попал коленом в колено. Форвард «Анахайма» с помощью партнёров покинул площадку и больше не выходил на лёд. Коул был удалён до конца игры.

Видео эпизода можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

Главным героем встречи стал форвард «Анахайма» Якоб Сильверберг, который набрал 2 (1+1) очка. Голом в составе победителей также отметился Кэм Фаулер. Голкипер хозяев Джон Гибсон отразил 25 бросков из 26. Единственную шайбу «Эвеланш» забросил Дерик Брассар.

«Анахайм» прервал серию поражений, победив «Ванкувер»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент