Форвард «Анахайма» Шор получил травму после удара Коула коленом в колено

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» — 2:1.

На 34-й минуте защитник «Колорадо» Иэн Коул попытался провести силовой приём на Девине Шоре, но попал коленом в колено. Форвард «Анахайма» с помощью партнёров покинул площадку и больше не выходил на лёд. Коул был удалён до конца игры.

Видео эпизода можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

Главным героем встречи стал форвард «Анахайма» Якоб Сильверберг, который набрал 2 (1+1) очка. Голом в составе победителей также отметился Кэм Фаулер. Голкипер хозяев Джон Гибсон отразил 25 бросков из 26. Единственную шайбу «Эвеланш» забросил Дерик Брассар.